Москва, 31 марта, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Российские военные, которые обслуживают ранее поставленную в Венесуэлу военную технику, находятся в стране на законных основаниях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок из его интервью обнародован на сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

Лавров отметил, что данную информацию он ранее сообщил госсекретарю США Майку Помпео, когда американский дипломат позвонил ему.

«Мы объяснили (госсекретарю США), что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники», — сказал глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что Россия поставила военную технику в Венесуэлу в соответствии с межправительственным соглашением.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта спецпредставитель госдепа США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести за поддержку законных властей Венесуэлы очередной пакет санкций против России.

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