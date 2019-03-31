Купертино, США, 31 марта, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Джерард Уильямс, возглавляющий разработку процессоров для iPhone и iPad, уволился из Apple. Об этом сообщает портал CNET со ссылкой на источники в компании.

stefanoost Логотип Apple

Уильямс пришёл в Apple в 2010 году. В том же году компания представила свой первый микропроцессор A4 для планшетных компьютеров iPad.

Издание отмечает, что уход Уильямса станет серьёзным ударом для американской компании. Он является автором более 60 патентов Apple, связанных с технологиями многоядерных процессоров.

Авторы портала MacRumors считают, что Уильямс может перейти в компанию Intel, которая уже переманила некоторых ведущих специалистов из AMD и Apple.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года стало известно, что в Apple планируют отказаться от использования процессоров компании Intel в течение двух лет. Ожидается, что за это время Apple сумеет наладить производство собственных процессоров для всех выпускаемых устройств.