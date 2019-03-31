Москва, 31 марта, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Если действующий кандидаты в президенты Украины Пётр Порошенко будет вынужден уступить власть кому-то другому, то его дальнейшее пребывание на Украине будет для него некомфортным и рискованным, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 31 марта корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«На Украине, как правило, потеря власти сопровождается потерей бизнеса, и украинские политики — это просто бизнесмены, которые используют власть как ресурс для развития своего бизнеса, — сказал Кагарлицкий. — И Порошенко сейчас очень рискует. Потеря власти недопустима в рамках этой логики. Хотя может быть всякое, и всё зависит от того, насколько хорошо он подготовил себе запасные аэродромы. Может быть, Порошенко в Вене уже купил себе особняк. Что ему делать на Украине, если он потеряет пост президента? Сидеть и ждать когда его отдадут под суд? Нет, ему находиться на Украине рискованно и некомфортно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Украины Пётр Порошенко проголосовал на президентских украинских выборах на избирательном участке в киевском Доме офицеров.

«Я сегодня проголосовал за Украину», — заявил он и добавил, что также поступила вся его семья и подавляющее большинство украинских граждан.