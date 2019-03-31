Москва, 31 марта, 2019, 13:28 — ИА Регнум. В настоящий момент у кандидата в президенты Украины Петра Порошенко нет необходимости активно использовать инструменты фальсификации итогов выборов президента, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он 31 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

«С точки интересов Порошенко, вряд ли у него есть необходимость задействовать эту систему именно сегодня, — сказал Кагарлицкий. — Строго говоря, его задача на этом этапе состоит в том, чтобы, во-первых, не допустить победы Зеленского в первом туре и, во-вторых, не допустить своего ухода на третье место. Соответственно одним из возможных вариантов поведения власти в этой ситуации является умеренная фальсификация. Она будет менее скандальной, и её будет сложнее доказать».

Как полагает эксперт, у Зеленского отнимут 2−3% набранных им голосов и отдадут их Порошенко.

«Тимошенко опустят на третье место и обеспечат тем самым второй тур, — сказал Кагарлицкий. — А второй тур поставит ровно те же самые проблемы. Во-втором туре любой кандидат побеждает Порошенко. Это как второй тур наших региональных выборов, где любой кандидат будет побеждать кандидата от «Единой России». Второй тур задействует фальсификацию по полной программе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Украины, представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах главы государства обещает ездить на работу на велосипеде. Об этом Зеленский заявил сегодня, 31 марта, на избирательном участке в Киеве, где он отдал свой голос.