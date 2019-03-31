Москва, 31 марта, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Популярность кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отражает тупиковую ситуацию и раздражение населения сложившейся политической системой, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 31 марта корреспонденту ИА REGNUM.

Питер Брейгель Старший. Слепые. 1568

«Выборы уже показали кризис и раздражение существующей политической системой, потому что Украина за прошедшие четыре с половиной года очень быстро исчерпала ресурс условной постмайданной политики и сейчас находится на пороге нового политического положения, когда старые политические элиты всех направлений и толков полностью утратили не только доверие населения, но и всякое представление о том, что делать дальше, — сказал Кагарлицкий. — Ни у кого нет никакого плана или стратегии развития страны. Ни у кого нет даже стратегии собственного развития».

Зеленский, как полагает Кагарлицкий, отражает не столько протест населения, сколько объективно тупиковую ситуацию.

«Все участники игры на самом деле не очень понимают, что делать с собственной победой, если она вдруг состоится, — сказал Кагарлицкий. — Эта тупиковость и полная бесперспективность существующей политической и бизнес-элиты стала очевидна для населения. Но у украинского обывателя появился способ выразить эту оценку и это отношение. Он её выражает, голосуя за Зеленского, который никакой альтернативы не несёт. Он, если будет избран, окажется человеком, который будет сопровождать дальнейшее развитие кризиса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦИК Украины, явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 составила 16,08%.

Согласно данным ЦИК, самая высокая активность избирателей утром была зафиксирована в Запорожской и Кировоградской областях Украины, где уже проголосовали более 21% избирателей. Самая низкая — в Закарпатской области (7,95%), Черновицкой области (9,95%) и Ивано-Франковской области (10,7%).