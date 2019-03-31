Москва, 31 марта, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Силовые структуры на Украине расколоты, а сам президент Украины Пётр Порошенко слишком непопулярен, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 31 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выборы президента Украины.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Политолог отметил, что он не очень высоко оценивает вероятность того, что Порошенко рискнёт сорвать выборы, если увидит, что ситуация складывается не в его пользу.

«Слишком сильно расколоты силовые структуры, слишком непопулярен Порошенко, — констатировал эксперт. — Кроме того, если он попытается это сделать, это может стать поводом для других сил, которые, выступая якобы в защиту конституции, попробуют установить свою диктатуру. Мы говорим о силах, так или иначе связанных с украинским олигархатом. Я думаю, что здесь ультраправые могут быть только инструментом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, действующий президент Украины Пётр Порошенко в день выборов главы государства напомнил своим согражданам, что с 1 апреля будет окончательно разорван Договор о дружбе Украины с Россией. Соответствующее сообщение Порошенко опубликовал сегодня, 31 марта, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

«Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой», — написал Порошенко.