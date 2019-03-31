Донецк, 31 марта, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Украинские боевики в день выборов президента Украины, 31 марта, произвели минометный обстрел поселков Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Сообщается, что украинские боевики вели минометный обстрел поселков Доломитное и Гольмовский со своих позиций в районе населенного пункта Новолуганское. По поселку Доломитное были выпущены семь мин калибра 120 миллиметров, по поселку Гольмовский — 11 мин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Донбассе действует очередное формальное перемирие, которое украинская сторона не соблюдала ни одного дня.