Москва, 31 марта, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Наиболее стабильные в России сферы труда назвало Министерство труда и социального развития России.

Government.ru Завод

Согласно данным ВНИИ труда Минтруда РФ, которые приводит RT, к самым стабильным сферам в России относятся промышленность, торговля, строительство, система общественного питания (общепит) и гостиничный бизнес.

Также, как следует из обнародованных данных, стабильной является сообщество IT-технологий, которое связано с ускорением и развитием внедряемых цифровых технологий во всех сферах жизни.

Кроме этого, в список самых стабильных сфер труда попали такие социальные сферы, как здравоохранение и образование.

Менее стабильными профессиональным сообществами специалисты ВНИИ труда Минтруда РФ считают сферы сельского хозяйства, рыболовства и ЖКХ. В них наблюдается высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена и избыток руководящего состава.

Нестабильными названы сферы администрирования и документооборота, банковской сферы и страхования — так как их активно замещают технологии IT.

Отметим, при этом специалисты отмечают дефицит представителей технических профессий на российском рынке труда.