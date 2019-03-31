Донецк, 31 марта, 2019, 09:36 — ИА Регнум. На оккупированной украинскими боевиками части Донецкой Народной Республики киевский режим также открыл избирательные участки для голосования на выборах президента Украины, которые проходят сегодня, 31 марта. Однако активность избирателей на оккупированной территории крайне низкая, сообщают местные СМИ.

Mvs.gov.ua Украинские силовики. Донбасс

Всего на территории ДНР, оккупированной Киевом, были открыты 1200 избирательных участков для проведения выборов президента Украины. Избирателей на участках крайне мало, очередей нигде нет. Голосуют в основном люди пожилого возраста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский режим фактически исключил из избирательного процесса большинство беженцев из Донбасса, которые в свое время решили перебраться на Украину.

Только по официальным данным, на Украине находятся 1,52 млн беженцев из Донбасса, и только 6% из них воспользовались правом временной смены места голосования, чтобы принять участие в выборах.

Также не смогут принять участие в выборах миллионы украинских граждан, которые находятся на заработках в России, так как Киев распорядился не открывать в РФ ни одного избирательного участка.