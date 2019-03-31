Менло-Парк, США, 31 марта, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Правительства стран и регулирующие органы должны активнее участвовать в выработке норм и стандартов в интернете. Об этом говорится в заявлении основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, опубликованном на сайте компании.

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Он отметил, что более активная роль правительств и регулирующих органов, а также обновление правил для сети поможет сохранить свободу самовыражения при защите общества от опасности. Новые стандарты нужны в области борьбы с вредоносным контентом, обеспечения честных выборов, конфиденциальности и передачи данных, полагает Цукерберг.

В частности, он отметил, что удалить весь вредоносный контент из сети невозможно, однако установление стандартов дало бы базовые ориентиры для того, что запрещено. Также нужны общие стандарты для проверки политических субъектов, так как сейчас сложно решить, является ли та или иная реклама политической.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года вокруг Facebook возник сканадал, связанный с уточкой данных 50 млн пользователей. Позже ФБР США начало расследование в отношении компании Cambridge Analytica, которую заподозрили в использовании данных Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. Не исключалось, что организация пользовалась личными данными для изучения предпочтения избирателей в интересах президентской кампании Дональда Трампа.

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