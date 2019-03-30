Москва, 31 марта, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Мера пресечения в виде помещения под арест избрана судом в отношении водителя «Мерседеса», протаранившего «Ниву» на Можайском шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка СКР. Жертвами аварии, произошедшей 25 марта, стали два человека.

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«В ходе допроса мужчина признал вину в инкриминируемом ему деянии», — говорится в сообщении.

Водителю, уроженцу Чечни Муслиму Джамбекову, инкриминируют нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности гибель людей (статья 264 УК РФ). Известно, что Джамбеков скрылся с места ДТП. Он будет находиться под арестом до 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, «Мерседес-Бенц» и «Нива» столкнулись 25 марта на 16-м км Можайского шоссе в Москве. В «Ниве» находилась семейная пара и их дочь. Женщина погибла на месте, девочка скончалась в больнице. Джамбеков явился в правоохранительные органы после того, как к нему через соцсети обратился глава Чечни Рамзан Кадыров.

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