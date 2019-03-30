Москва, 30 марта, 2019, 18:50 — ИА Регнум. Временно отказаться от идеи установки в квартирах жилых домов «умных» счетчиков на газ решило правительство Российской Федерации из-за чрезмерной дороговизны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

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По его словам, требуемая на реализацию этой инициативы финансовая сумма оказалась бы слишком чувствительной для жителей страны, так как деньги планировалось получить за счет повышения тарифов на голубое топливо.

«Подождем, когда они («умные» счетчики) подешевеют», — отметил Козак.

26 марта «Известия» со ссылкой на Минэнерго сообщили, что внедрение по всей России интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) потребует 385 млрд рублей. Затраты лягут на потребителя.

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