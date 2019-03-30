Стамбул, Турция, 30 марта, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Вопрос по урегулированию ситуации в Сирии должен быть решен. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 30 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборного митинга в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Мы добьемся урегулирования сирийского вопроса, — сказал Эрдоган. — По возможности, за столом переговоров либо предпримем шаги на местах».

Как передавало ИА REGNUM, 10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Искендерун заявил, что власти Турции нацелены на создание зоны безопасности на севере Сирии.

По словам главы государства, зона безопасности на севере Сирии будет способствовать возвращению беженцев в свои дома.

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