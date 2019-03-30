Нью-Йорк, США, 30 марта, 2019, 17:45 — ИА Регнум. 30 марта в рамках очередной встречи игрового дня регулярного чемпионата НХЛ, до завершения которого остаётся чуть более недели, россиянин Владимир Тарасенко установил новый рекорд, отметившись 30-й шайбой в сезоне.

Michael Miller Владимир Тарасенко

«Нью-Йорк Рейнджерс» принимали у себя дома на легендарном «Мэдисон Сквер Гарден» «Сент-Луис Блюз», за который в качестве ассистента капитана выступает россиянин Владимир Тарасенко. Матч закончился победой хозяев льда со счетом 4:2, несмотря на то, что «рейнджеры» уступили сопернику в количестве бросков по воротам — 46 против 25 в пользу «Блюз».

Знаменательный гол Тарасенко случился в конце первой трети матча. Воспитанник новосибирского хоккея замкнул передачу Брэйдена Шенна, отважно сыграв на «пятачке». Россиянину пришлось буквально впихивать шайбу в ворота голкипера «Рейнджерс» Александра Георгиева, что помогло ему установить на табло преимущество своей команды со счетом 1:0. Российский форвард стал вторым действующим игроком, на счету которого стало пять и более сезонов подряд с 30-ю голами в активе, первый — Александр Овечкин. Позднее в этой же 20-минутке форвард «блюзменов» Дэвид Перрон удвоил лидерство своей команды. Болельщики «Блюз» даже не успели нарадоваться голу Тарасенко, как через 30 секунд шайба ещё раз очутилась в воротах хозяев — 2:0.

Во втором периоде «Сент-Луис» быстро растерял преимущество, оказавшись на равне с соперником уже на четвертой минуте тайма. Райан Строум и уроженец Череповца Павел Бучневич моментально исправили ситуацию в счете — 2:2.

А в последней 20-минутке гости были окончательно выбиты из колеи. Сперва, Джимми Веси отправил шайбу голкиперу «Блюз», после чего Крис Крайдер не оставил сопернику шансов, закрепив успех «Рейнджерс» заброшенной шайбой за 8 секунд до финальной сирены — 2:4.

Отметим, что в актив Владимира Тарасенко на данный момент записан 61 (30+31) результативный балл, чего россиянин достиг в 71 игре регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона.