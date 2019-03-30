Оккупационные силы Киева в Донбассе приведены в боевую готовность
Донецк, 30 марта, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» оккупационных сил Украины в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль отдал приказ усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боевой готовности. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на официального представителя управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.
По словам Безсонова, приказ о приведении оккупационных сил в состояние наивысшей боевой готовности отдан в связи с приближающимися выборами президента Украины. Завтра, 31 марта, состоятся выборы главы Украины или их первый тур.
Кроме того, Безсонов отметил, что украинским боевикам запретили общаться с представителями СМИ, так как командование опасается, что вскроются факты проведения в ВСУ масштабной агитации за действующего президента Украины Петра Порошенко.