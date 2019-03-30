Донецк, 30 марта, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Командующий оперативно-тактической группировкой «Восток» оккупационных сил Украины в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль отдал приказ усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боевой готовности. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на официального представителя управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

Mvs.gov.ua Украинские силовики на Луганщине

По словам Безсонова, приказ о приведении оккупационных сил в состояние наивысшей боевой готовности отдан в связи с приближающимися выборами президента Украины. Завтра, 31 марта, состоятся выборы главы Украины или их первый тур.

Кроме того, Безсонов отметил, что украинским боевикам запретили общаться с представителями СМИ, так как командование опасается, что вскроются факты проведения в ВСУ масштабной агитации за действующего президента Украины Петра Порошенко.