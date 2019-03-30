ЦРУ опять допустило ошибку в призыве на службу владеющих русским языком
Вашингтон, 30 марта, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США допустило ошибку в своей рекламе, которая призывает на службу в ряды американской разведки русскоговорящих. На ошибку обратили внимание американские СМИ.
На билборде, который появился на одной из станций метро, написана следующая фраза на русском и английском языках:
«Ваше владение иностранным языками are vitally Important to our national security».
Дословно эта фраза переводится следующим образом:
«Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности».
Этой рекламой ЦРУ пыталась привлечь внимание русскоговорящих граждан США, однако была допущена ошибка с формой английского глагола состояния to be, вызвав рассогласование единственного и множественного числа в целой фразе.
Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай. Так, в июле 2018 года ЦРУ также распространяла рекламу с призывов к русскоговорящим идти на работу в разведку.
Тогда в рекламе содержалась следующая фраза:
«Are you an US citizen with a college degree?»
В фразе использован неопределенный артикль an, хотя по правилам должен стоять a.