Вашингтон, 30 марта, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США допустило ошибку в своей рекламе, которая призывает на службу в ряды американской разведки русскоговорящих. На ошибку обратили внимание американские СМИ.

Цитата из к/ф «Красная жара». Реж. Уолтер Хилл. 1988. США Хороший русский язык

На билборде, который появился на одной из станций метро, написана следующая фраза на русском и английском языках:

«Ваше владение иностранным языками are vitally Important to our national security».

Дословно эта фраза переводится следующим образом:

«Ваше владение иностранными языками жизненно важны для нашей национальной безопасности».

Этой рекламой ЦРУ пыталась привлечь внимание русскоговорящих граждан США, однако была допущена ошибка с формой английского глагола состояния to be, вызвав рассогласование единственного и множественного числа в целой фразе.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай. Так, в июле 2018 года ЦРУ также распространяла рекламу с призывов к русскоговорящим идти на работу в разведку.

Тогда в рекламе содержалась следующая фраза:

«Are you an US citizen with a college degree?»

В фразе использован неопределенный артикль an, хотя по правилам должен стоять a.