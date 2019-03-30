Братислава, 30 марта, 2019, 10:01 — ИА Регнум. В Словакии сегодня, 30 марта, начался второй тур выборов президента республики.

Флаг Словакии

За пост президента Словакии во втором туре борются 45-летняя адвокат из небольшого городка Пезинок под Братиславой Зузана Чапутова и 52-летний заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович.

Правом голоса в Словакии обладают 4,45 млн человек. Должность президента в Словакии хотя и считается больше церемониальной, нежели властной, всё же обладает некоторыми серьёзными полномочиями. Так, президент республики является верховным главнокомандующим вооруженными силами Словакии, представляет страну за рубежом. Президент также назначает членов Конституционного суда, обладает правом вето на проекты законов, принимаемых депутатами парламента. Президентские вето могут преодолеть две трети депутатов парламента.

Действующий президент Словакии Андрей Киска решил не выдвигать свою кандидатуру, так как его имя фигурирует в ряде скандалов, связанных с его прошлой предпринимательской деятельностью.

Стоит отметить, что адвокат Чапутова — явный фаворит выборов. В первом туре она набрала 40,57% голосов, а Шефчович — только 18,66%. Для победы во втором туре одного из кандидатов устроит простое большинство голосов.