Купертино, США, 30 марта, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Американская компания Apple отказалась от выпуска беспроводного зарядного устройства AirPower из-за нерешённых технических проблем. Об этом сообщает портал TechCrunch со ссылкой на заявление старшего вице-президента Apple по аппаратному обеспечению Дэна Риччио.

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Согласно приведённому заявлению, проект AirPower был отменён из-за того, что компании не удалось достичь требуемого стандарта качества.

По данным издания, одна из проблем, возникших при разработке беспроводного зарядного устройства, оказалась связана с перегреванием платформы. Высокая температура катушек для беспроводной зарядки могла привести к перегреву или даже повреждению устройств, размещённых на коврике AirPower.

Отметим, разработка зарядного коврика AirPower была анонсирована в сентябре 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты ожидали, что беспроводное зарядное устройство от Apple будет представлено 25 марта на официальном мероприятии в штабе компании в Купертино. На презентации были представлены сервис потокового вещания видео Apple TV+, облачный игровой сервис Arcade, а также платёжный сервис Apple Card.