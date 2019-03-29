Каракас, 30 марта, 2019, 02:45 — ИА Регнум. Венесуэла получила первую партию медикаментов, прибывшую из Китая в качестве гуманитарной помощи, передает государственное телевидение Боливарианской Республики со ссылкой на вице-президента страны Тарека Эль-Айссами.

Дмитрий Галкин ИА Красная Весна Венесуэла

По его словам, первый груз с медикаментами на 65 тонн прибыл в страну. В его составе также содержаться хирургические материалы и лекарства для диабетиков. Эль-Айссами подчеркнул, что это свидетельствует о высоком уровне отношений между Венесуэлой и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта очередная партия гуманитарной помощи из России прибыла в Каракас. Гуманитарные грузы с медикаментами доставляются в Венесуэлу из России еженедельно.