Москва, 30 марта, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Курс рубля по отношению к доллару и евро снизился по итогам торгов 29 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Так, курс доллара по итогам торгов 29 марта составил 65,6340 руб., увеличившись на 69,58 коп. (+1,07%) с 64,9382 руб.

Курс евро вырос на 79,79 коп. до 73,6575 руб. (+1,10%) с 72,8596 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, отрицательно на курсе рубля сказываются риски ужесточения западной санкционной риторики в отношении России.