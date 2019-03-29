Москва, 29 марта, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Средний размер социальной пенсии в России после индексации на 2% с 1апреля увеличится до 9266 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как уточняется, выплаты будут проиндексированы в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2018 году.

Так, социальная пенсия детям-инвалидам будет увеличена до 13 674 рублей, инвалидам с детства первой группы — до 13 812 рублей.

Выплаты участникам Великой Отечественной войны, получающим две пенсии, со следующего месяца составят в среднем 37,4 тысячи рублей, а выплаты лицам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, — 31,3 тысячи рублей.

По данным ПФР, индексация затронет в общей сложности 3,2 млн получателей социальных пенсий.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев в середине марта утвердил постановление о повышении социальных пенсий с 1 апреля 2019 года на 2%.