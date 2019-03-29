Завод по производству насосного оборудования открылся в Москве
Москва, 29 марта, 2019, 17:12 — ИА Регнум. В Москве 29 марта открыли завод по производству насосного оборудования немецкого концерна KSB, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Завод по производству насосного оборудования немецкого концерна KSB
Дарья Антонова ИА REGNUM
Завод по производству насосного оборудования немецкого концерна KSB
Дарья Антонова ИА REGNUM
Завод по производству насосного оборудования немецкого концерна KSB
Новое предприятие появилось в индустриальном парке «Индиго» в деревне Николо-Хованское в Новой Москве.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
«Современная Москва является лучшей площадкой в России для создания высокотехнологического экологически чистого промышленного производства. Наши преимущества: огромный рынок сбыта, квалифицированные кадры и благоприятный деловой климат», — сказал на церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра столицы, город получит 110 рабочих мест.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин посетил завод
Строительство завода велось в парке «Индиго» с осени 2016 года по начало 2019 года. Инвестиции составили 750 млн рублей.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Завод по производству насосного оборудования немецкого концерна KSB