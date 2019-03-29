Москва, 29 марта, 2019, 17:12 — ИА Регнум. В Москве 29 марта открыли завод по производству насосного оборудования немецкого концерна KSB, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод по производству насосного оборудования немецкого концерна KSB

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод по производству насосного оборудования немецкого концерна KSB

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод по производству насосного оборудования немецкого концерна KSB

Новое предприятие появилось в индустриальном парке «Индиго» в деревне Николо-Хованское в Новой Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Современная Москва является лучшей площадкой в России для создания высокотехнологического экологически чистого промышленного производства. Наши преимущества: огромный рынок сбыта, квалифицированные кадры и благоприятный деловой климат», — сказал на церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, город получит 110 рабочих мест.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин посетил завод

Строительство завода велось в парке «Индиго» с осени 2016 года по начало 2019 года. Инвестиции составили 750 млн рублей.