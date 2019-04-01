Москва, 1 апреля, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Выступление заместителя главы Роспотребнадзора Михаила Орлова на специальном заседании Совета по правам человека содержало в себе мощную критику т.н. мусорной реформы, осуществляющейся в России. Станут ли заявления Орлова началом официального признания проблем, которые несет с собой недостаточно продуманная стратегия по борьбе с загрязняющими отходами, задаются вопросом корреспонденты ИА REGNUM Дарья Антонова и Игорь Свирин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

До сих пор ответственные за проведение мусорной реформы чиновники по большей части списывали все критические замечания к их деятельности на активность СМИ, оппозиции и недостаточно экспертно подкованных граждан. Вроде как проблема не в мусоре или способе его утилизации, а лишь в том, что граждане всё не так поняли.

Но похоже, что мусорная реформа по ходу своей реализации создает больше проблем, чем предлагает адекватных решений. И речь здесь не только о непомерно вздутых тарифах, но и о неготовности структур, недостатке мощностей и несоответствии фирм, подрядившихся региональными операторами, масштабам задач. А ведь каждая ошибка на этом поле грозит как здоровью и жизни граждан, так и чревата ростом социального напряжения.

Смотрите видеозапись выступления Михаила Орлова: Роспотребнадзор разгромил начало мусорной реформы

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