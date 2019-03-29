Барнаул, 29 марта, 2019, 17:37 — ИА Регнум. Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике. Они запустили в социальных сетях флешмоб #учителятожелюди и стали публиковать свои фотографии в купальниках или в необычном виде.

Фото из социальных сетей Флешмоб #учителятожелюди

Публика поддерживает Татьяну Кувшинникову в ее желании публиковать фотографии в платьях и со спортивных заплывов.

«Вся загвоздка, как мне кажется, возникает вокруг того, что в нашей стране родители «следят за моральным обликом» исключительно педагогов-женщин. Если физрук или трудовик разместит своё фото в плавках на берегу Голубого озера, то скорее всего, ему за это ничего не будет. Один мой коллега регулярно делится в социальных сетях фотографиями с дорогим алкоголем ‑ и ничего. Пару лет назад из казанской школы уволили учительницу за фото с домашнего торжества — на столе стояла раскупоренная бутылка шампанского. Этот гендерный дисбаланс бесит. Вы не трогаете учителей? Не трогайте и учительниц», — пишет пользователь «ВКонтакте» Алексей В.

«Контакт это всего-лишь соцсеть, виртуальное информационное пространство, а вы его приравниваете к жизни. Либо родители обучают приспосабливаться к среде информационного прорыва и социума, или пересажаете и по увольняете отличные кадры, которым просто нравится самовыражаться таким образом. И страна вообще рухнет. А то что вы, родители, сами купили ребенку телефон, который имеет доступ в скоростной интернет, тем самым он получил доступ к информации, за которую вы вините человека ??? Получается это Вас нужно сажать и увольнять», — возмущается на своей странице «ВКонтакте» Андрей И.

«Гляжу, концентрация морали на один квадратный сантиметр страны просто зашкаливает, когда речь идет об учителях… Виват, лицемерие…», — делает замечание Екатерина К.

«О как! Училкам нельзя заниматься водными процедурами! А также носить женскую одежду и, наверное, иметь право на личную жизнь!», — возмущается Анатолий Ш.

Напомним: в феврале преподавательница из Барнаула на учительницу русского языка Татьяну Кувшинникову пожаловались родители ее учеников за фотографии в купальнике и новогоднем платье у нее на странице во «ВКонтакте». Педагогу пришлось уволиться из-за разгоревшейся травли со стороны коллег. Вскоре министр образования и науки Максим Костенко предложил ей помощь в поиске работы, но Татьяна не захотела возвращаться в общеобразовательную школу из-за низких зарплат. Теперь она займется разработкой пособия для учителей по поведению в интернете.

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Это не первая волна флешмоба: в 2018 году саратовские педагоги запустили тот же хештег, чтобы поддержать уволенную преподавательницу омской школы: та провела фотосессию в стиле пин-ап для рекламы магазина одежды. Тогда своими фотографиями в социальных сетях поделились более 3 тысяч человек.

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