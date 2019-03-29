Москва, 29 марта, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Главным стимулом развития Арктики должен стать Северный транспортный коридор, по которому теперь возможны круглогодичные перевозки со стороны России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры управления проектами и программами РАНХиГС, эксперт по арктическому региону Сергей Семёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомный ледокол «Ямал»

По его словам ключевое внимание в развитии региона следует уделять логистики. Климатические изменения сыграли на руку России и теперь в Арктике возможно вести круглогодичные морские перевозки. Китай уже заявил, что намерен перевести 20% своего транспортного потока именно на это направление.

«Условия изменились, пришли подтверждения о масштабах изменения климата. С этим согласилось все международное сообщество. Изменились товарные потоки по всей планете. Появились ограничения развития торговли мирового масштаба, которые ограничены масштабами морских перевозок. Появилось решение и готовность Китая перебросить 20% морского товаропотока на Арктическую территорию, которая рассматривается как альтернатива Шёлкового пути. Это чудовищные товаропотоки и требуются инфраструктурные, военные, энергетические решения», — отметил эксперт.

По его словам действующие морские маршруты уже зачастую перегружены. Это обстоятельство с одной стороны тормозит развитие морской торговли, с другой сулит российской Арктике большие перспективы.

«90% мировой потоки осуществляется по морю. Асе альтернативные потоки — намного неэффективнее морских. Возможности морской торговли сейчас ограничены Суэцким каналом и другими узкими местами. Поэтому нужно предлагать транспортную альтернативу, которая была бы лучше. Чтобы она была лучше она должна быть короче и безопаснее. Короче Северного транспортного коридора в мире ничего нет. Это самая уникальная коммуникация. А безопасность — лед, айсберги, недоразведанность. Нужны структурные подготовительные работы, которые позволят взять под контроль глобальную мировую коммуникацию. Стоимость перевозок по ней больше стоимости всей экономики России. Так что тут есть за что бороться», — рассказал Семёнов.

Причём осуществлять перевозки пока представляется возможным только на российском участке Арктики. Поэтому, для развития этого региона следует сконцентрировать усилия на строительстве логистической инфраструктуры, уверен эксперт.

«Со стороны России лед Арктики растаял, стал однолетним, со стороны Северной Америки он многолетний, там плавать нельзя ни сейчас, ни в ближайшие десятилетия. Но чтобы плавать по однолетнему льду нужны специальные корабли, которые смогут плавать по нему, по многолетним льдам не смогут плавать никакие корабли. Нам нужны правильные суда, правильное из обслуживание, порты, энергетика и технологии, которыми мы пока не располагаем. То есть реализовать проект вместе с кем-то или самим разрабатывать эти технологии. Либо это осваиваем мы, либо нас всячески гнабят, чтобы освоить это без нас», — отметил Семёнов.

Отдельно от маршрута морских перевозок развитие Арктики представляется крайне трудоёмким и не рентабельным. Причём без развития этого транспортного маршрута кажется сомнительным развитие не только Заполярья, но и Сибири, а также дальнего Востока.

«Без Северного транспортного коридора мы не сможем освоить эту территорию. Мы не можем просто забраться в арктическую зону пешком, на тракторах, повозках, санными путями, потом добираться обратно и ехать по «Транссибу» тысячи километров на восток или на запад. Все товары кроме алмазов или золота станут неконкурентоспособными из-за гигантских транспортных издержек. Единственные вариант уйти региональным коридором на север, загрузиться на море и дёшево доплыть до любой страны мира. Поэтому без Арктики перспектив развития Сибири, Дальнего Востока не может быть в принципе. Ни в каких расчётах ничто не получается рентабельным. У России открывается выход к северным морям, потому что там все растаяло и есть возможность круглогодичной перевозки. Нужно развивать логистическую инфраструктуру», — сообщил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 1 декабря 2019 года правительство РФ обязано подготовит новую стратегию развития Арктики. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.