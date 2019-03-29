Тхимпху, 29 марта, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Представители Бутана заявили, что в национальных парках и различных частях страны наблюдается рост популяции тигров. В одном из старейших заповедников страны, Национальном королевском парке Манас, в период с 2010 по 2016 год наблюдалось более, чем двукратное увеличение особей. Данные о популяции этих млекопитающих были получены благодаря установленным камерам.

(сс) Raul654 Тигр

Согласно исследованиям Фонда дикой природы Бутана, количество тигров, проживающих на пограничных территориях также растет. По данным организаций, в 2014—2015 годах общая популяция в стране составила 103 особи. Благодаря значительному увеличению в последние годы, можно отметить, что страна успешно выполняет мировой план по удвоению популяции тигров к 2022 году.

По информации бутанского новостного агентства «Daily Bhutan», это было достигнуто благодаря сотрудничеству с Индией в сфере борьбы с браконьерством, сохранения окружающей среды и повышения осведомленности местных жителей.

Помимо этого, представители агентств высоко оценивают эффективность национальной политики по сохранению и увеличению популяции тигров. В рамках двенадцатого пятилетнего плана правительство поставило амбициозную задачу увеличить численность хищников на 20%. Экологическая политика властей высоко оценивается международными специалистами, примером ее успешной реализации может служить строительство национального центра по защите тигров в прошлом году.