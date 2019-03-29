Кудрово, Ленинградская область, 29 марта, 2019, 15:24 — ИА Регнум. В примыкающем к Петербургу городе Кудрово Ленинградской области будут поэтапно решаться вопросы улучшения транспортной доступности. В том числе возможно появление путепровода над железнодорожным переездом и развязки в районе «МЕГА Дыбенко». Об этом 29 марта сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильная пробка в Кудрово

«У нас есть концепция развития дорог Кудрово на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы с разной стоимостью и разными источниками финансирования. После строительства всех намеченных дорог мы, безусловно, развяжем кудровский транспортный узел», — сказал глава региона на совещании по развитию дорожной сети Кудрово.

Главной проблемой для жителей является узкий въезд в Кудрово через железнодорожный переезд со стороны петербургской улицы Дыбенко. Стало известно, что уже в этом сезоне будут выполнены работы по расширению Ленинградской улицы в Кудрово от пересечения с Центральной улицей до примыкания к железной дороге.

В перспективе нескольких лет, при согласии властей Санкт-Петербурга, будет рассмотрена возможность проектирования и строительства виадука над железной дорогой.

Также на совещании отмечено, что до 1 октября 2019 года будет сделано спрямление улицы Центральная у примыкания улицы Пражская, а до 1 декабря ГКУ «Ленавтодор» должен представить проект продления Центральной улицы в Южном Кудрово до Народной улицы. Его реализацию на местности планируется осуществить в 2020 году.

«В среднесрочной перспективе предполагается проектирование и строительство развязки у гипермаркета IKEA. Также в этом сезоне муниципальные власти должны расширить и реконструировать Кудровский проезд, выходящий на проспект Большевиков для перспективного запуска общественного транспорта», — отметили в пресс-службе губернатора Ленобласти.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в городе Всеволожск Ленинградской области началось строительство автомобильного путепровода над железнодорожным перегоном между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей.