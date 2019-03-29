Париж, 29 марта, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Франции и ЕС в целом действительно необходимо выйти из подчинения США, но вернуть уровень самостоятельности полувековой давности будет непросто, особенно если ЕС продолжит задирать Россию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 марта, комментируя высказывания министра экономики и финансов Франции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макролеон

Как сообщалось ранее, Брюно Ле Мэр в интервью Le Figaro сказал, что Франция не будет выполнять требования, которые будут предъявлять США в рамках экстерриториального применения американских законов. Франция не намерена подчиняться ни США, ни Китаю, ЕС должен быть лидером наравне с ними, добавил министр.

«Министр экономики и финансов Франции заявляет, что его страна отказывается подчиняться США. И это не пустые слова, как не пустым является стремление Европы в целом быть мировым лидером. Только добившись таких качественных изменений, европейцы смогут решить те существенные социально-экономические проблемы, которые проявляются сегодня во многих странах ЕС, но особенно — в самой Франции.

Выйти из-под влияния США, восстановить хотя бы ту степень самостоятельности, которую Франция и Европейский союз имели в 1970-е годы, будет, однако, непросто. Особенно — если пытаться и далее задирать Россию так, как европейцы это делают в последние годы», — отметил Михаил Демурин.