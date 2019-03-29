Страны НАТО помогают Киеву, РФ взяла их корабли на контроль: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- США и НАТО планируют усилить помощь Киеву;
- Российский флот сопровождает корабли НАТО;
- Строительство магистрали Москва — Казань под вопросом;
- Переименование Кузбасса не требует дополнительных расходов;
- В Тверской области найден сбежавший из части контрактник.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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