Таллин, 29 марта, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Российскому МИД не следует создавать видимости желания «улучшать отношения» с Эстонией, потому что ни эстонское правительство, ни элита Эстонии этого не заслужили, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 марта, комментируя сообщения о визите Керсти Кальюлайд в Москву.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Как сообщалось ранее, 18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд совершит визит в Москву, где примет участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства в Москве.

Это будет первый визит эстонского президента в Россию за последние восемь лет. Договоренностей о двусторонних встречах нет, сообщили помощники Кальюлайд.

«Эстонцы пытаются сделать солидную мину при весьма неприятной для них ситуации. Их президент собирается посетить нашу страну, но за три недели до её, как эстонцы говорят, «рабочего визита», причём первого за последние 8 лет, никакой программы встреч Керсти Кальюлайд с официальными российскими лицами не предусмотрено. Другими словами, это своего рода частная поездка из Таллина тоже на эстонскую территорию — в посольство Эстонии в Москве.

Буду рад, если наш МИД выдержит этот подход до конца и не захочет создавать видимости ни желания «улучшать отношения», ни просто вежливости. Ни того, ни другого эстонское правительство, их президент, их элита не заслужили. Говорить с эстонцами нам сейчас не о чем.

В эстонской внешней разведке, напомню, вообще считают, что наша страна представляет для Эстонии «экзистенциальную угрозу». Больше ничего не придумали? Зачем тогда вообще иметь здесь посольство? Разве что в виде напоминания, что когда-то у этой страны была нормальная политика, нормальные отношения с Россией.

При всём при этом, думаю, Кальюланд будет полезно взглянуть на Москву, посмотреть, как «эффективно» работают евросоюзовские санкции. Можно и свой культурный уровень поднять в московских музеях. А потом пусть возвращается к себе в тёмный Таллин, на задворки Европы», — отметил Михаил Демурин.