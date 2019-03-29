Москва, 29 марта, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Валютная пара доллар/рубль 28 марта достигла целевого диапазона 65−65,50 руб. и сформировала локальный восходящий тренд, который может стать основой для более глубокой коррекции в ближайшей перспективе. Сегодня, 29 марта, рубль укрепляется, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Краткосрочно поддержку рублю оказывает внешняя конъюнктура. Американский доллар сегодня демонстрирует нейтральную динамику, возможно, после трехдневного ралли в последний день торговой недели даже скорректируется», — предположил эксперт.

Также доходности по американским облигациям в долгосрочной половине кривой нащупали дно и сегодня растут. На нефтяном рынке цены растут на сигналах сокращения предложения на рынке из-за санкций США против Ирана.

«В свою очередь, среднесрочные риски по-прежнему никуда не делись. Инвесторы опасаются ужесточения санкционной риторики в отношении России со стороны США и их партнеров», — отметил Капустянский.

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