Санкт-Петербург, 29 марта, 2019, 10:16 — ИА Регнум. В Петербурге 26-летний мужчина топором беспричинно повредил четыре вагона высокоскоростного поезда «Сапсан». В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Rzd.ru «Сапсан»

Как сообщили 29 марта в пресс-службе Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте, ночью молодой человек возвращался домой. Проходя вблизи железнодорожной станции Славянка, он увидел поезд, совершивший техническую остановку.

«Находясь в состоянии агрессии, мужчина по приходе домой схватил топор и вернулся к станции. Выплеснуть свою негативную энергию злоумышленник решил на вагонах стоявшего поезда, нанося удары принесенным орудием», — рассказали в транспортной полиции.

Под горячую руку вандала попали четыре вагона, стоимость ремонта только одного из них составляет более 100 тыс. рублей. Общая сумма ущерба пока устанавливается.

Органами МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ — «Вандализм». Максимальное наказание по данной статье — арест до трех месяцев. Кроме того, суд может взыскать с виновника всю стоимость ущерба.