Москва, 29 марта, 2019, 10:04 — ИА Регнум. В России с 7 апреля 2019 года будет изменён порядок назначения лекарств, а также форма рецептурных бланков на лекарственные препараты. Такой приказ утвердил Минздрав РФ, сообщает «Медвестник».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рецепт

Согласно приказу, изменён порядок оформления бланков рецептов, их учета и хранения. В частности, вводится электронный документ (рецепт) с электронной подписью врача.

Также устанавливается норма отдельных наркотических и психотропных лекарств для назначения на один рецепт.

В Минздраве считают, что порядок назначения лекарств по новому приказу практически не отличается от прежнего.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года Минздрав РФ заявил, что производители жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) могут повышать цены, но с учётом прогнозируемого уровня инфляции.

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