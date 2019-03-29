Минск, 29 марта, 2019, 09:44 — ИА Регнум. «Мы с этим решением не согласимся и, конечно же, будем добиваться регистрации», — заявил ИА REGNUM учредитель минского ОО «Бессмертный полк» Василий Зеликов, оценивая вынесенное 27 марта Минским городским судом решение признать законным отказ ГУЮ Мингорисполкома в регистрации общественного объединения.

ИА REGNUM Василий Зеликов. Минск

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По словам Зеликова, выступавшего на процессе и указывавшего на незаконность отказа в регистрации общественного объединения «Бессмертный полк» главным управлением юстиции Мингорисполкома, точку в этой истории ставить рано. Деятельность от имени незарегистрированной организации в Белоруссии уголовно наказуема, а зарегистрироваться чрезвычайно сложно, учитывая, какие препоны и коварные сюрпризы на этом пути ждут представителей гражданского общества.

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«Мы будем добиваться государственной регистрации, чтобы «Бессмертный полк» в Белоруссии был, и акция 9 мая состоялась», — сказал Зеликов.

Он заверил: начатое дело будет продолжено и доведено до верховной судебной инстанции. Тактику учредители и актив белорусского НГО обсудят на ближайшем совете своей созданной год назад, но до сих пор не зарегистрированной общественной организации.

«Вполне возможна подача в Верховный суд и далее — в Конституционный суд, потому что в Мингорсуде обнаружилось несоответствие законов Конституции Республики Беларусь», — сообщил учредитель белорусского «Бессмертного полка».

Зеликов уверен: «Общественность воспримет негативно решение этого суда».

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По его мнению, негативно отреагируют не только белорусы, но и общественность других стран, где шествие «Бессмертного полка» стало традиционной массовой акцией, помогающей сохранять историческую память и воспитывать подрастающее поколение. Зеликов уверен: выставлять коварные бюрократические рогатки для активистов движения «Бессмертный полк» тем более недопустимо «в такой республике, как Белоруссия, которую в Советском Союзе называли «республикой-партизанкой».

"Значительная часть белорусской общественности поддерживает идею «Бессмертного полка», — констатировал Зеликов.

По его мнению, реакция в другой части Союзного государства будет вполне предсказуемой. Многие лишатся иллюзий, и пострадает имидж Белоруссии. Василий Зеликов в ходе состоявшегося 27 марта процесса обращал на это внимание и ответчика — главного специалиста ГУЮ Мингорисполкома Оксаны Драчан, и судьи Мингорсуда Елены Муренцовой.

«Когда узнает об этом решении международная общественность, она будет возмущена, — считает Зеликов. — Трудно себе представить, чтобы в нашей республике фактически запрещали «Бессмертный полк».

Что этому предшествовало: Лукашенко просят легализовать «Бессмертный полк»

Как сообщалось ранее, власти Белоруссии дважды отказывали в государственной регистрации учреждённой в 2018 году организации «Бессмертный полк». Так как патриотически настроенная общественность считает легальную деятельность принципиальным условием, то решение регистрирующего органа в Мингорсуде пытались обжаловать Леонид Школьников, Валерий Драко, Василий Зеликов и Генрих Симановский. Ответчика представляла главный специалист ГУЮ Мингорисполкома Оксана Драчан. Судья Мингорсуда Елена Муренцова вынесла решение: «В удовлетворении жалобы на отказ ГУЮ Мингорисполкома в государственной регистрации общественного объединения «Бессмертный полк» отказать».

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Также напомним, что 28 марта Александр Лукашенко в ходе церемонии открытия памятника австрийским жертвам нацизма «Массив имен» в мемориальном комплексе «Тростенец» под Минском заявил, что осознание уроков Второй мировой войны находит отражение в проводимой властями Белоруссии политике. Он сказал: «Память о павших в борьбе за свободу и независимость Родины, за освобождение планеты от коричневой чумы, память о жертвах нацизма для нашего народа священна. Бережное отношение к ней стало частью национальной идеи».