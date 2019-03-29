Москва, 29 марта, 2019, 09:22 — ИА Регнум. Рубль продолжил снижение к бивалютной корзине на торгах 28 марта. Доллар отметился на двухнедельном максимуме в районе 65,22 руб. и завершил сессию над отметкой 65 руб. К концу дня нефть восстановила потери и вернулась на исходные позиции, но это не помогло ослабить давление на российскую валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Дальнейшее снижение произошло в основном на фоне дорожающего доллара, который укрепил свои позиции на Форексе. Также рубль торгуется с оглядкой на своих коллег по развивающемуся сегменту, где сейчас в центре внимания Турция и предстоящие выборы, которые состоятся 31 марта. В связи с бегством инвесторов из активов этой страны лира вчера обвалилась почти на 5%, что не могло не отразиться на общих настроениях в данном сегменте», — пояснил эксперт.

Нефть стойко перенесла новый твит Трампа, в котором он снова призвал ОПЕК нарастить добычу. После просадки под отметку 66 долларов за баррель Brent вернулась выше уровня 67 и закрылась во флэте, предпринимая скромные попытки роста на утренних торгах 29 марта.

«В краткосрочной перспективе доллару еще предстоит подтвердить пробой уровня 65 руб. Настроения инвесторов выглядят довольно оптимистично на фоне продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем. Спрос на доллар угасает, а нефть пытается расти. Все это может обусловить возвращение пары доллар/рубль под отметку 65 руб. в течение дня», — считает Николаев.

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