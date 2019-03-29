Якутск, 29 марта, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Бюджет Якутии фактически возьмёт на себя уплату транспортного, имущественного и земельного налогов жителей арктической зоны республики. Поручение освободить население якутской Арктики от этих выплат дал глава региона Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

stevepb Налоги

По его словам, выпадающие в связи с отсутствием поступлений от транспортного налога доходы будут возмещаться арктическим муниципалитетам Якутии из бюджета республики. О какой сумме идёт речь, глава региона не пояснил.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны разработать проект стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. Сделать это необходимо «с учётом завершения действия Основ государственной политики России в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», говорится в документе.

Напомним, ранее Айсен Николаев заявил о намерении профинансировать 10% стоимости строительства моста через реку Лена, это порядка 7−8 млрд рублей. Однако пока финансовая ситуация в Якутии такова, что правительство региона было вынуждено увеличить дефицит бюджета региона на 2019 год почти на 9 млрд рублей до 10 млрд. Положение усугубляет то, что неизвестно, сколько денег в казну положит в этом году главная для Якутии компания АЛРОСА — её продажи упали на 40%.

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