Астана, 29 марта, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Переименование городов в Казахстане должно основываться на индивидуальном подходе, заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев, сообщает 29 марта агентство «Казинформ».

Флаг Казахстана

Министр считает, что переименование столицы Казахстана оправдано тем, что инфраструктура и облик Нур-Султана полностью сформировались в годы независимости республики.

Абаев считает, что в переименовании других городов нужен иной подход. Он добавил, что свое мнение о переименовании должны высказать специалисты в области ономастики.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта заместитель председателя демократической партии «Ак жол» Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семипалатинск в честь казахских ханов и общественных деятелей.

Читайте также: В Казахстане предложили переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей