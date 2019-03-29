Москва, 29 марта, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Торги по рублю на Мосбирже 28 марта завершились разнонаправленно по отношению к иностранным валютам на фоне общего укрепления доллара США на рынке Форекс. Рубль ослабел к доллару на 0,16%, до 64,94 руб., укрепился к евро на 0,07%, до 72,86 руб., к фунту — на 0,41%, до 84,75 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Участники рынка покупали доллар в ответ на рост доходности казначейских облигаций США с 2,35% до 2,41%. Дополнительным стимулом к его покупкам выступили неопределённость с Брексит и опасения по темпам роста мировой экономики. 29 марта — официальная дата Брексита.

Сегодня, 29 марта, Британия должна выйти из ЕС. Соглашение по выходу до сих пор не принято. Нервозная обстановка на мировых рынках оказывает негативное влияние на внутренний валютный рынок. 29 марта внимание инвесторов будет направлено на результаты голосования в парламенте Великобритании.

Сегодня на торгах нефть торгуется в минусе на 0,65%. Неясно, чем было вызвано утреннее падение цен на нефть. Доллар торгуется в минусе ко всем основным валютам кроме японской иены. Это позволит рублю нивелировать снижение нефтяных котировок. Открытие торгов ожидается на уровне 64,90 руб.

29 марта для рублевых пар закрывается месяц. На данный момент в марте доллар подешевел к рублю на 1,46%. Поскольку российская валюта часто ослабляется перед выходными, то нужно быть готовым к росту пары доллар/рубль до 65,50 руб. Укрепление доллара выше этого значения на данный момент можно не рассматривать.

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