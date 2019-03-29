Трамп угадывает желания Кремля, Мэй согласна на отставку: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 29 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Трамп считает, что Кремль предпочёл бы Хиллари;
- Дания не нашла поводов отказываться от российского газа;
- Мэй пообещала уйти в отставку в обмен на принятие её соглашения;
- В Госдуме от регионов ждут пересмотра миграционной политики;
- Дмитрий Медведев приостановил приказ об объединении театров.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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