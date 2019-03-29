Пекин, 29 марта, 2019, 04:02 — ИА Регнум. Бактериальный менингит диагностирован у российской модели Алисы Митровой (21 год) из Ростова-на-Дону, которая была госпитализирована в Шанхае (Китай), сообщает портал 161.ru.

В больнице

По словам Лины, матери Алисы, больную доставили 25 марта в клинику Shanghai United Family Hospital, но лечиться она там не смогла из-за высоких расценок. Женщина добавила, что российская дипмиссия помогла решить эту проблему: девушку перевели в более дешевую больницу.

Мать модели объяснила, что в клинике, куда поступила пациентка, ей поставили неверный диагноз: лечили от ветряной оспы, хотя она была без сознания.

«Только через 12 часов врачи определили, что у Алисы бактериальный менингит, — пояснила женщина. — Ей назначили лечение, благодаря которому ей вскоре стало гораздо легче, и она погрузилась в нормальный сон».

В Китае Алиса находится с 26 февраля, где она участвовала в работе на модельное агентство VOSMODELS. В Россию она пока вернуться не сможет, поскольку ей опасно лететь на самолете из-за перепадов давления и сложно будет ехать на поезде.