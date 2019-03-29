Нижегородская область потеряла один район и приросла городским округом
Нижний Новгород, 29 марта, 2019, 03:54 — ИА Регнум. В Нижегородской области перестал существовать Воротынский район — его преобразовали в городской округ, объединив 58 населённых пунктов. Численность населения нового городского округа превышает 18 тыс. человек. За 2010−2017 годы в регионе было преобразовано десять муниципальных районов, решение по Воротынскому району было принято депутатами на очередной сессии во всех трёх чтениях, передаёт ИА REGNUM.
Напомним, за более чем восемь лет — с 2010 по 2019 год — в Нижегородской области в городские округа было преобразовано 11 муниципальных образований с учётом Воротынского района. До нового городского округа объединение затронуло 74 муниципальных образований. В состав Воротынского городского округа вошло 58 населённых пунктов.
На сессии Заксобрания Нижегородской области 28 марта 2019 года отмечалось, что преобразование позволит округу, площадь которого составляет 1936 кв. км, участвовать в государственных программах, что немаловажно, так как до этого и бюджеты городских поселений, и казна сельских поселений тогда ещё района были дотационными.
В последние годы преобладающим направлением развития территории стало сельское хозяйство, на которое приходилось 45% всей отгруженной продукции. Здесь работают 11 сельхозпредприятий и 21 крестьянское (фермерское) хозяйство. С 2017 года в районе стали наращивать свои интересы строительные фирмы. Среди заметных инвестиционных проектов, реализация которых запланирована в ближайшие годы — возведение животноводческого комплекса на 400 голов крупного рогатого скота для производства молока.