Нижний Новгород, 29 марта, 2019, 03:54 — ИА Регнум. В Нижегородской области перестал существовать Воротынский район — его преобразовали в городской округ, объединив 58 населённых пунктов. Численность населения нового городского округа превышает 18 тыс. человек. За 2010−2017 годы в регионе было преобразовано десять муниципальных районов, решение по Воротынскому району было принято депутатами на очередной сессии во всех трёх чтениях, передаёт ИА REGNUM.

Евгений Катышев Флаг Нижегородской области

Напомним, за более чем восемь лет — с 2010 по 2019 год — в Нижегородской области в городские округа было преобразовано 11 муниципальных образований с учётом Воротынского района. До нового городского округа объединение затронуло 74 муниципальных образований. В состав Воротынского городского округа вошло 58 населённых пунктов.

На сессии Заксобрания Нижегородской области 28 марта 2019 года отмечалось, что преобразование позволит округу, площадь которого составляет 1936 кв. км, участвовать в государственных программах, что немаловажно, так как до этого и бюджеты городских поселений, и казна сельских поселений тогда ещё района были дотационными.

В последние годы преобладающим направлением развития территории стало сельское хозяйство, на которое приходилось 45% всей отгруженной продукции. Здесь работают 11 сельхозпредприятий и 21 крестьянское (фермерское) хозяйство. С 2017 года в районе стали наращивать свои интересы строительные фирмы. Среди заметных инвестиционных проектов, реализация которых запланирована в ближайшие годы — возведение животноводческого комплекса на 400 голов крупного рогатого скота для производства молока.