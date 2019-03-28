Москва, 28 марта, 2019, 23:36 — ИА Регнум. Дизель-электрический ледокол Северного флота «Илья Муромец» закончил переход из Баренцева моря в Белое, где до сих пор сохраняется ледовое покрытие, сообщает 28 марта пресс-служба Северного флота.

Mil.ru «Илья Муромец»

В Белом море экипаж новейшего российского ледокола будет обеспечивать ледовые испытания океанографического исследовательского судна проекта 20 183 «Академик Александров».

Напомним, ледокол проекта 21 180 «Илья Муромец» пополнил Северный флот в январе 2018 года. В апреле того же года экипаж ледокола выполнил первое задание, обеспечив проводку через льды Белого моря подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Юрий Долгорукий».

Позднее ледокол «Илья Муромец» принимал участие в военных учениях «Восток-2018», дважды пройдя через Баренцево и Берингово моря.