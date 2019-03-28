Вашингтон, 28 марта, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продлил «защитный статус» для мигрантов из Либерии ещё на один год, 28 марта передает агентство Reuters.

Продление статуса, позволяющего либерийским мигрантам остаться в США, неожиданно произошло за три дня до истечения срока, установленного самим Трампом.

«После некоторых размышлений и анализа ситуации я решил, что во внешнеполитических интересах Соединенных Штатов — продление периода свертывания еще на 12 месяцев, до 30 марта 2020 года», — говорится в заявлении Трампа.

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