Лондон, 28 марта, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост в ближайшие несколько недель, когда начнется «следующая фаза переговоров по Брекситу», если перед этим ей удастся добиться от парламента поддержки своего соглашения с Брюсселем. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Заявление прозвучало перед лицом парламентского «Комитета 1922 года», объединяющего депутатов-тори. Конкретную дату Мэй не назвала, однако все указывает на то, что речь идет о лете этого года. «Я готова оставить эту работу раньше, чем намеревалась, чтобы сделать правильный поступок для этой страны и нашей партии, — сказала «своим» парламентариям лидер консерваторов. — Мы должны добиться продвижения соглашения и завершить Брексит».

Таким образом, она уступила давлению евроскептиков из Консервативной партии, которые назвали условием поддержки соглашения о Брексите отставку Мэй и передачу второй фазы переговоров в руки нового лидера. Председатель палаты общин Джон Беркоу тем не менее выразил неуверенность в отношении возможности третьего голосования за договор с Брюсселем, утверждая, что перед этим необходимо выполнить условие наличия изменений и показать: новый текст отличается от того, за который голосовали во второй раз.

Встреча Мэй с парламентариями-тори произошла почти за два часа до того, как Вестминстер высказался насчет различных альтернатив ее плану Брексита с помощью серии показательных голосований, которыми парламент надеялся отобрать контроль над политическим процессом у Downing Street. В итоге британские депутаты один за другим отвергли все варианты Брексита вплоть до восьмого, продемонстрировав, что поддержкой большинства не пользуется ни одна из альтернатив линии премьер-министра.

Наиболее близким к принятию было предложение остаться в таможенном союзе (264 голоса за и 272 против). Другой похожий вариант, содержавший план «Б» партии лейбористов (таможенный союз плюс согласование действий на едином рынке), тоже был отвергнут 307 голосами против 237. Более категорично палата общин высказалась насчет перспективы отсутствия соглашения: 401 депутат счел ее неприемлемой и лишь 160 были противоположного мнения. Так правительство Мэй добилось, чего и следовало ожидать, предварительного переноса Брексита с 29 марта на 12 апреля.

По мнению El Mundo, премьер-министр сейчас пожинает плоды своей встречи с евроскептиками-тори, состоявшейся в минувшее воскресенье, 24 марта, в Чекерсе. Именно тогда сторонники Брексита потребовали отставки Мэй в ближайшие недели в обмен на голосование в пользу ее соглашения. Британскому лидеру в любом случае необходима поддержка 10 ирландских юнионистов, чтобы «перевернуть страницу» в деле Брексита.

Представитель правительства в парламенте Андреа Ледсом сообщила, что Тереза Мэй надеется провести третье голосование за соглашение в эту пятницу, но окончательное решение остается за Джоном Беркоу.