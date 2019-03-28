Анкара, 28 марта, 2019, 21:14 — ИА Регнум. Боевые корабли шести стран-членов НАТО прошли через проливы Дарданеллы и Босфор в акваторию Чёрного моря, сообщают 28 марта в соцсетях частные наблюдатели, мониторящие проход военных кораблей через турецкие проливы.

Pixabay.com Морские учения

В проливах сфотографированы голландский эсминец «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Йылдырым», британский «Реджеле Фердинанд» и болгарский «Дръзки».

По некоторым данным, указанные корабли примут участие в военных манёврах Sea Shield, которые НАТО устраивает совместно с Грузией и Украиной.

Напомним, по нормам международной Конвенции Монтрё, военные корабли стран, не имеющих сухопутного выхода к Чёрному морю, могут оставаться в этой акватории максимум 21 день.