Сантьяго, 28 марта, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло 28 марта на побережье Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.

marcellomigliosi1956 Землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в 100 километрах к северо-востоку от города Тальталь провинции Антофагаста. Очаг подземных толчков залегал на глубине 59 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 7 марта у берегов Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Его эпицентр находился в районе города Кокимбо.