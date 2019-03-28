Мощное землетрясение произошло на побережье Чили
Сантьяго, 28 марта, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло 28 марта на побережье Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.
marcellomigliosi1956
Землетрясение
Эпицентр подземных толчков находился в 100 километрах к северо-востоку от города Тальталь провинции Антофагаста. Очаг подземных толчков залегал на глубине 59 километров.
Сведений о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, 7 марта у берегов Чили было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Его эпицентр находился в районе города Кокимбо.