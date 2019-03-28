Врио губернатора Мурманской области начал кадровую чистку
Мурманск, 28 марта, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Правительство Мурманской области находится в предвкушении новых отставок и назначений. Смену кадров анонсировал на своей странице в Facebook новоиспеченный глава региона Андрей Чибис.
Первым кадровым решением врио губернатора стало увольнение министра здравоохранения Валерия Перетрухин. Глава министерства написал заявление об увольнении по собственному желанию после того, как Андрей Чибис посетил местную поликлинику и медсанчасть.
«Друзья, ходит много слухов об отставках и назначениях в правительстве региона, давайте их проясним. Валерий Перетрухин продолжит свою карьеру где-то в другом месте, совершенно точно — не в качестве моего советника. Пока нового кандидата на позицию министра нет, мы обсуждаем всех претендентов, включая тех, кого посоветовали вы. Действительно, предстоят еще изменения в команде, обо всех решениях вы узнаете первыми», — написал Чибис в соцсети.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта. До этого он занимал пост замминистра строительства и ЖКХ РФ.
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