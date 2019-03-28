Мурманск, 28 марта, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Правительство Мурманской области находится в предвкушении новых отставок и назначений. Смену кадров анонсировал на своей странице в Facebook новоиспеченный глава региона Андрей Чибис.

Nvkz-chess.ru Смена фигур

Первым кадровым решением врио губернатора стало увольнение министра здравоохранения Валерия Перетрухин. Глава министерства написал заявление об увольнении по собственному желанию после того, как Андрей Чибис посетил местную поликлинику и медсанчасть.

«Друзья, ходит много слухов об отставках и назначениях в правительстве региона, давайте их проясним. Валерий Перетрухин продолжит свою карьеру где-то в другом месте, совершенно точно — не в качестве моего советника. Пока нового кандидата на позицию министра нет, мы обсуждаем всех претендентов, включая тех, кого посоветовали вы. Действительно, предстоят еще изменения в команде, обо всех решениях вы узнаете первыми», — написал Чибис в соцсети.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис был назначен врио губернатора Мурманской области 21 марта. До этого он занимал пост замминистра строительства и ЖКХ РФ.

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