Москва, 28 марта, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации не располагает данным о новых переговоров в трехстороннем формате между Россией, Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 на востоке Украины летом 2014 года. Об этом сегодня, 28 марта, заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение смолета рейса MH17

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Нидерландов Стеф Блок рассказал, что представители России, Австралии и Нидерландов провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Известно, что российская сторона дала свое согласие на проведение данной встречи только при условии обсуждать в её ходе весь комплекс вопросов, связанных с расследованием.

Захарова отметил, что в ходе прошедшей встречи стороны ни о чём не договорились. Российская сторона использовала данную встречу для того, чтобы ещё раз привлечь внимание и перечислить все материалы данного дела.

Что касается новой встречи, то Захарова заявила, что об этом у нее нет информации.

«У меня нет такой информации, таких данных у меня нет», — отметила она.