МИД России: Данных о новых переговорах по катастрофе MH17 пока нет
Москва, 28 марта, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации не располагает данным о новых переговоров в трехстороннем формате между Россией, Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 на востоке Украины летом 2014 года. Об этом сегодня, 28 марта, заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Нидерландов Стеф Блок рассказал, что представители России, Австралии и Нидерландов провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Известно, что российская сторона дала свое согласие на проведение данной встречи только при условии обсуждать в её ходе весь комплекс вопросов, связанных с расследованием.
Захарова отметил, что в ходе прошедшей встречи стороны ни о чём не договорились. Российская сторона использовала данную встречу для того, чтобы ещё раз привлечь внимание и перечислить все материалы данного дела.
Что касается новой встречи, то Захарова заявила, что об этом у нее нет информации.
«У меня нет такой информации, таких данных у меня нет», — отметила она.