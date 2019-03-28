Минск, 28 марта, 2019, 18:55 — ИА Регнум. «Мы не удовлетворены судебным решением. Мы считаем его антиконституционным и, естественно, будем подавать кассационную жалобу в установленные законом сроки», — заявил в комментарии ИА REGNUM участник состоявшегося в Минском городском суде разбирательства — учредитель минского ОО «Бессмертный полк» Леонид Школьников, оценивая вынесенное 27 марта решение признать законным отказ ГУЮ Мингорисполкома в регистрации общественного объединения.

ИА REGNUM Леонид Школьников

Инфоповод: Власти и суд Минска отказали «Бессмертному полку» в регистрации

Правозащитные организации не оказывали поддержку учредителям «Бессмертного полка» ни до, ни во время судебного разбирательства, констатировал белорусский общественник. «Нет, жалобу мы составили самостоятельно, основываясь на наших законах», — сказал он, отвечая на вопрос.

«К сожалению, данное решение суда будет иметь самые негативные последствия для имиджа Республики Беларусь. Мы этого не хотели, поэтому после первого отказа в регистрации никуда не обращались», — сказал Школьников, отвечая на вопросы журналистов при выходе из зала судебных заседаний.

В ходе судебного процесса учредители ОО «Бессмертный полк» неоднократно цитировали Конституцию Белоруссии и закон об общественных объединениях. Они настаивали на соблюдении действующего законодательства регистрирующим органом. Отвечая на вопрос о возможных последствиях занятой властями позиции, Школьников также сослался на Основной закон республики.

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«В случае наступления негативных последствий ответственность падёт на главное управление юстиции Мингорисполкома и на суд, который в соответствии со статьёй 60 Конституции обязан обеспечивать права граждан», — сказал учредитель минского ОО «Бессмертный полк».

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Напомним, учреждённой в 2018 году организации «Бессмертный полк» власти Белоруссии дважды отказывали в государственной регистрации. Решение регистрирующего органа в Мингорсуде пытались обжаловать Генрих Симановский, Василий Зеликов, Леонид Школьников и Валерий Драко. Ответчика представляла главный специалист ГУЮ Мингорисполкома Оксана Драчан. Судья Мингорсуда Елена Муренцова вынесла решение: «В удовлетворении жалобы на отказ ГУЮ Мингорисполкома в государственной регистрации общественного объединения «Бессмертный полк» отказать». Гражданское общество Белоруссии негативно восприняло такой исход процесса.