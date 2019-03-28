Москва, 28 марта, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который потребовал от России «убраться» из Венесуэлы. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 28 марта.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Наш ответ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом прибыла небольшая группа российских военных, на Западе возник настоящий переполох. Западные СМИ уже увидели в этом рядовом визите «интервенцию России» в Венесуэлу.

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия немедленно убралась из Венесуэлы, и подчеркнул, что готов задействовать для этого любые способы.

«Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу», — заявил Песков.

Он также напомнил, что американское военное присутствие есть во многих странах мира, и никто не указывает Вашингтону, где он должен присутствовать, а где нет.

В связи с этим Москва хотела бы рассчитывать на взаимное уважение права России выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют российским интересам и интересам этих стран, подчеркнул Песков.