Кремль ответил на требование Трампа к России «убраться» из Венесуэлы
Москва, 28 марта, 2019, 18:15 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который потребовал от России «убраться» из Венесуэлы. Соответствующее заявление Песков сделал журналистам сегодня, 28 марта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом прибыла небольшая группа российских военных, на Западе возник настоящий переполох. Западные СМИ уже увидели в этом рядовом визите «интервенцию России» в Венесуэлу.
Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Россия немедленно убралась из Венесуэлы, и подчеркнул, что готов задействовать для этого любые способы.
«Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу», — заявил Песков.
Он также напомнил, что американское военное присутствие есть во многих странах мира, и никто не указывает Вашингтону, где он должен присутствовать, а где нет.
В связи с этим Москва хотела бы рассчитывать на взаимное уважение права России выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют российским интересам и интересам этих стран, подчеркнул Песков.